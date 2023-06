CIVITA CASTELLANA – Don Milani, una figura che ha sempre affascinato intere generazioni, sarà al centro di importante appuntamento culturale si terrà venerdì prossimo, alle 17,30 nella sala Pablo Neruda. Emilio Corteselli, scrittore e saggista, presenterà il suo libro “Riflessioni sulla figura di don Milani”. «Una figura controversa della Chiesa Cattolica negli anni Cinquanta e Sessanta, discepolo di don Giulio Facibeni – spiega l’autore –, viene ora considerato un riferimento per il cattolicesimo socialmente impegnato, per la sua dedizione civile nell’istruzione dei poveri, la sua difesa dell’obiezione di coscienza e per il valore pedagogico della sua esperienza di maestro. Su di lui è stato detto e scritto molto, sono state fatte opere teatrali e quattro film, però resta ancora molto da scoprire sopratutto in quella dimensione religiosa che è l’aspetto fondamentale di tutta la sua vita e delle sue opere. Non è possibile capire appieno don Milani ed i motivi delle sue scelte se, quando ci si avvicina a lui, non si tiene presente che era un prete e un prete che aveva deciso di servire Dio nel modo più completo, dopo che da adulto si era convertito al cristianesimo: tutto il suo operato successivo va ricondotto a questa scelta». Dopo i saluti di Antonio Nobili, a introdurre e moderare l’incontro sarà il filosofo ed organizzatore culturale Fabio Galadini. La relazione sarà a cura invece dello psicologo e sociologo Antonio Scarinci e del funzionario Arci Sergio Giovagnoli. Conclusioni affidate all’autore del libro. La presentazione è realizzata con il patrocinio dello sportello Confconsumatori di Civita Castellana.