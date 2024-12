CIVITAVECCHIA – Lavori in corso in via Attilio Bonucci, quarantotto ore dopo l’incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti. Una enorme nuvola nera si è sprigionata nell’area a causa della combustione di circa 90 metri cubi di materiale indifferenziato, prevalentemente plastica.

I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, dopo le operazioni di spegnimento hanno dovuto lavorare alcune ore insieme al personale della ditta, la Porcarelli Gino & co Srl, per impedire che il rogo inglobasse l’intera superfice di stoccaggio dei rifiuti.

Il lavoro di inchiesta è toccato ai Carabinieri, che tuttavia da una prima accurata analisi non avrebbero riscontrato anomalie. Difficile al momento stabilire cosa possa aver favorito l’incendio in zona industriale, quello che fortunatamente appare chiaro è invece l’assenza sul posto di rifiuti classificati come speciali o pericolosi. I militari dell’Arma hanno comunicato ogni aspetto all’Autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire senza ombra di dubbio le cause dell’incendio. Sull’impatto ambientale che la nube nera ha avuto è invece calato il silenzio.

