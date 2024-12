SANTA MARINELLA - C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la propria candidatura al Concorso di scrittura e recitazione “Ricordando”, indetto dalle associazioni Spazio Libero Blog, Book Faces, Blue in the Face e International Film Festival, con il contributo della Fondazione Cariciv. “Siamo lieti di partecipare alla promozione di questo concorso – dice il sindaco Tidei - che vuole far conoscere alle nuove generazioni, attraverso la presentazione di un progetto culturale, i cittadini che hanno portato lustro alle nostre città”.

Il Comune ha quindi deciso di aderire e promuovere l’iniziativa, condividendone le finalità e gli obiettivi. A presentare il progetto alla città, in accordo con il sindaco Pietro Tidei, è l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

“Il premio – dice Vinaccia - si propone di diffondere la conoscenza di illustri cittadini e personaggi che hanno avuto un ruolo significativo nel territorio, offrendo il proprio contributo in termini di cultura e divulgazione”.

L’assessore, invita le associazioni locali, appassionati autori e attori santamarinellesi a iscriversi al concorso. “L’edizione di quest’anno – conclude l’assessore - è dedicata al regista e scrittore civitavecchiese Silverio Blasi, che nella neonata televisione italiana, si dedicò alle regie di opere televisive, diventando uno dei padri dei primi grandi sceneggiati televisivi a puntate, tra i quali Il Romanzo di un giovane povero e Piccolo mondo antico. Il regista è noto anche per aver diretto Vita di Michelangelo e Caravaggio, entrambi con Gian Maria Volonté”.

Le città che partecipano al premio, oltre a Santa Marinella, sono Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Blera, Bracciano, Canino, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Vejano e Vetralla. Il concorso è rivolto ad autori nati o residenti nei Comuni che aderiscono al progetto ed è aperta a tutti, senza alcun limite d’età. Il tema è libero e consiste in una prova di scrittura e attoriale.

I partecipanti dovranno inviare un video con un testo inedito, in lingua italiana, da loro prodotto e recitato. Gli autori dei testi vincitori porteranno in scena il monologo nella serata conclusiva del premio il giorno venerdì 27 settembre alle 18 a Civitavecchia nel Teatro Nuovo Sala Gassman. A decretare i vincitori del premio sarà una giuria che a suo insindacabile giudizio, deciderà l’attribuzione di tre premi. Il primo premio di mille euro, il secondo di 500, il terzo di 300. Per le iscrizioni e le modalità di partecipazione si dovrà consultare il sito https://spazioliberoblog.com.