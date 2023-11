FIUMICINO - «È stata riconsegnata ai cittadini la piscina comunale di via Rodano chiusa dal mese di luglio per poter permettere importanti lavori di ristrutturazione e consolidamento, necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della struttura. In corso d’opera sono stati eseguiti anche lavori non previsti come il ripristino degli architravi delle finestre, risultati in elevato stato di ammaliamento. Inoltre sono state sostituite le soglie delle finestre, gli infissi e le pareti sono state tinteggiate». A darne notizia è il Comune di Fiumicino. Sodisfatta l’Amministrazione comunale: «Siamo molto soddisfatti e ringraziamo gli uffici che hanno seguito i lavori – sottolinea ala vicesindaca Giovanna Onorati -.La piscina comunale è un punto di riferimento sportivo significativo per la comunità».