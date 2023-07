ORTE - Riaprono domani, dopo un lungo periodo di chiusura, i giardini pubblici del quartiere Petignano, a Orte.

L’amministrazione comunale ha dato appuntamento a domani alle 18,30 per la festa. Il nome dell’area sarà deciso direttamente dai bambini.

«Abbiamo implementato di molto i giochi, l’impianto d’illuminazione e d’irrigazione e sistemato la recinzione nella parte posteriore – spiega l’assessora Roberta Savoia -. I lavori si sono protratti a lungo a causa dei tempi strettissimi dei finanziamenti Gal, che non lasciano scampo, e perché abbiamo aspettato il nuovo bilancio per reperire i fondi per l’acquisto dei giochi. Neanche il maltempo di questi ultimi mesi ci ha aiutato». «Comunque recentemente abbiamo fatto un incontro coi cittadini – continua Savoia – in cui abbiamo spiegato i motivi delle criticità e tutti hanno capito. Domani mi aspetto che tanti giovani e adulti prendano possesso di questi giardini rinnovati e abbiano cura di trattarli bene».