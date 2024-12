CIVITA CASTELLANA - «Il 15 settembre riaprirà, al pubblico il palazzetto Pino Smargiassi, dopo che saranno terminati gli ultimi lavori di riqualificazione». Lo annuncia il sindaco Luca Giampieri.

In occasione dell’inaugurazione della struttura, rinnovata e riqualificata, il comune organizzerà il 15 settembre prossimo un torneo di pallavolo, aperto a tutta la cittadinanza, a tutti i tesserati delle società sportive che utilizzano l’impianto e alle loro famiglie.

«Visto che il palazzetto è intitolato a Pino Smargiassi, civitonico pallavolista che nella stagione ‘74/’75 vinse il campionato italiano con l’Ariccia – spiega l’assessore allo Sport, Giovanna Fortuna – abbiamo pensato che un torneo quadrangolare di pallavolo sarebbe stato il modo perfetto per celebrare la riapertura dell’impianto sportivo».

«Il palazzetto ora ha l’altezza regolamentare per ospitare anche gare di volley di serie A – aggiunge Fortuna – e per questo abbiamo invitato al torneo due team che disputeranno il campionato di serie A2, la campana Evolution green Aversa e la calabrese Omifer Palmi. Due, invece, le squadre di serie B che completeranno il quartetto: la Bcc Colli Albani Genzano e la nostra Ecosantagata Civita Castellana».

«Si tratta di un intervento atteso da anni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Parroccini -. La palestra è stata riqualificata secondo progetto innovativo dal design moderno, mantenendo allo stesso tempo la struttura originaria e lasciando la possibilità di realizzare in futuro anche un’altra tribuna, opposta a quella attuale, se necessario per le esigenze delle società sportive che vi giocheranno».

«Un’altra promessa mantenuta dalla nostra amministrazione, a seguito di un impegno preso con i cittadini e con le associazioni sportive in particolare – conclude il primo cittadino -. L’edilizia sportiva, al pari di quella scolastica, è una delle nostre priorità e lo stiamo dimostrando con i fatti. Ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Parroccini, e l’assessore allo Sport, Giovanna Fortuna, per aver seguito con grande impegno e attenzione, passo dopo passo, l’iter di ristrutturazione della palestra Pino Smargiassi, e mi auguro che il 15 settembre sarà per la nostra città una bella giornata di sport».

