CERVETERI - Il maltempo dello scorse settimane ha rallentato le operazioni di restyling dei parchi cittadini finanziato con i fondi del Pnrr. E così dall'amministrazione comunale è partita la richiesta di proroga di un mese per chiudere i cantieri. «I giorni di pioggia - ha infatti spiegato il sindaco Elena Gubetti - hanno rallentato la fine dei lavori» che dovevano concludersi il 30 ottobre scorso. Senza la proroga concessa l'amministrazione avrebbe perso gli oltre 2milioni di euro del Pnrr ottenuti quasi tre anni fa ormai. A causare i ritardi, in particolare, le opere di ultimazione dei campetti, ad esempio: «Lavorazioni come la resina devono essere fatte con uno spazio di lavoro asciutto e con temperature basse». Ma il primo cittadino si dice fiducioso: se il tempo lo permetterà i cantieri potrebbero concludersi addirittura prima della nuova scadenza.

IL PROGETTO

I fondi di oltre 2milioni di euro sono stati erogati per trasformare i parchi verdi comunali anche in luoghi di integrazione sociale. L'obiettivo è quello di creare - attraverso interventi di recupero e riqualificazione ambientale - luoghi di incontro sicuro e attraenti dove i cittadini possano socializzare, svolgere attività ricreative e culturali. Cinque, in totale, i parchi inclusi nel progetto: Parco della Legnara, parco Ina Casa, parco Borsellino, parco Vannini (a Cerenova) e parco di via Corelli (a Valcanneto).

©RIPRODUZIONE RISERVATA