TOLFA - A Tolfa oggi è il giorno della grande Sfilata dei Carri Allegorici. Come ogni anno le vie di Tolfa si coloreranno di maschere e coriandoli e le risate, i canti, gli applausi risuoneranno in tutto il paese. La sfilata con 4 carri e oltre 350 figuranti partirà alle 16.30. A sfilare quest'anno saranno quattro meravigliosi carri di Carnevale La sfilata sarà aperta dal Centro Anziani - La Rocca Aps che si muoverà in danze e costumi dell'800 introducendo l'evento. I 4 carri che verranno svelati domenica sono stati realizzati dalle associazioni locali: Sbandieratori e Musici di Tolfa con la partecipazione del Rione Sughera; Gruppo Scout di Tolfa; Banda Musicale Giuseppe Verdi Di Tolfa; Gruppo Panico Paura (associazione La Filastrocca, Moto Rugged e La Bottega dell'Arte). Sulla piazza la bravissima presentatrice Cristiana Boriosi e l'intrattenimento accoglieranno i carri che sfileranno e si posizioneranno. "Siamo arrivati alla 29' edizione dei carri di Carnevale, una tradizione che in realtà, sotto altre forme, scivola molto più indietro nel tempo, con i giovedì grasso organizzati dalla sezione femminile della Croce Rossa - spiega la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio - un carnevale fatto dalle mani di tanti volontari che diventano falegnami, saldatori, carpentieri, pittori e artisti a tutto tondo. Poi ci sono le sarte, le estetiste e le parrucchiere. Un carnevale che cresce ogni anno mirando con lo spirito di creare un momento di profonda socialità e coinvolgimento. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che si mobilitano per offrire tanto divertimento, colore e attrazione, alla Rete di Impresa Borgo Experience e ai commercianti che contribuiscono a sostenere l'evento". Per lo svolgimento della manifestazione la sindaca ha emanato un Piano Viabilità. Vigerà oggo il divieto di sosta in via del Mattatoio, piazza G.Matteotti, via Roma, piazza V.Veneto dalle ore 13:30 alle ore 19. Divieto di transito oggo in via del Mattatoio, via B. Claudia, cia Canale, piazza G.Matteotti, via Roma, piazza V. Veneto, via U.Fondi durante il passaggio dei carri allegorici. Per oggi è istituita l’isola pedonale in via Roma dalle ore 13:30 fino al termine della manifestazione. Doppio senso di marcia in via C. Battisti oggi per tutta la durata della manifestazione. Domani, 3 marzo, si procederà alle pulizia delle vie interessate dalla sfilata dei carri allegorici quindi vigerà il divieto di sosta in via del Mattatoio, piazza G. Matteotti, via Roma, piazza V. Veneto dalle ore 5:00 al termine dei lavori.