CERVETERI – Ladri in azione in pieno giorno. Alle 11.30 di mattina, ieri, si sono presentati in via Corelli, a Valcanneto. Dopo aver scavalcato la recinzione, si sono avvicinati alla porta esterna del salone. Erano in due e si nota chiaramente dal video pubblicato su Facebook dai proprietari di casa che in quel momento erano usciti e che hanno subito il furto. Da quantificare ancora il bottino. Tornando alla coppia di furfanti, uno ha una maglia a righe e forza la porta con un piede di porco o un pezzo di ferro, l’altro, maglia scura e cappello in testa, lo aiuta. I due balordi sono riconoscibili dal volto. Sarà compito ora dei carabinieri della stazione locale mettersi alla ricerca dei malviventi dopo la denuncia dei cittadini. Una beffa anche perché da poco è nato il progetto della videosorveglianza attiva (con i soldi dei residenti) ma solo nelle ore serali. Per questo motivo il comitato di zona invita alla massima adesione così da prolungarlo h24 per avere il territorio sempre coperto.

