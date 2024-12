CERVETERI – Un furto tentato in questi giorni in via Angelino Marini, un altro segnalato dal Controllo del vicinato in via Trevignano a Campo di Mare la scorsa settimana. Cresce di nuovo l’allarme nella periferia cerveterana. Sul caso di via Marini indagano i carabinieri della compagnia di Civitavecchia anche con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza della zona. A quanto pare i malviventi si sono introdotti in un appartamento dove vive una signora anziana 80enne ma alla fine non hanno portato via nulla. E un tentativo, in pieno giorno, è stato segnalato qualche giorno prima a Campo di Mare nella zona tra via Trevignano e via Sterpeto intorno a mezzogiorno. «Un tizio sui 50 anni – scrive Enzo Musardo, presidente del Controllo del vicinato di Cerenova-Campo di Mare- alto e con capelli corti, è penetrato in un giardino privato. Allertata dai cani che abbaiavano furiosamente, l’anziana proprietaria è uscita di casa e all’intruso ha chiesto cosa volesse. Questa persona si è poi dileguata dall’uscita verso via Trevignano. La spaventatissima signora ha avvisato il figlio. C’è anche un filmato delle telecamere che inquadra il fuggitivo ed è stata consegnata alle forze dell’ordine. Diciamo sempre ai nostri iscritti all’associazione di segnalare e denunciare situazioni anomale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA