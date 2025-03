CERVETERI – «Ci hanno rubato dentro casa portandosi pure via la macchina dopo aver preso le chiavi». Ancora un furto nella frazione di Cerenova e a denunciarlo è la vittima, la signora Carmela. I ladri avrebbero agito nelle ore notturne nella zona dell’ufficio postale in via Fregene. «Nella notte dell’8 marzo – racconta la residente – sono entrate queste persone mentre dormivamo, non abbiamo sentito nulla per questo pensiamo che possano aver utilizzato dei prodotti narcotici. I carabinieri sono arrivati tempestivamente intorno alle 4.30. Nell’andare via hanno preso anche le chiavi della macchina, i telefonini e il portafogli». Poi l’appello via social sul comitato di Cerenova-Campo di Mare. «Se qualcuno notasse la Kia Rio con targa ET683JC con i vetri oscurati dietro è pregato di scriverci».

Nell’ultimo periodo si era verificato solo qualche tentativo di incursione nelle abitazioni. Naturalmente la notizia ha riacceso un campanello di allarme nella comunità cerveterana.

