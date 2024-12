VETRALLA – Tragedia stamane alla stazione ferroviaria di Vetralla. Per cause in corso di accertamento una ragazza, forse per una caduta, un malore o uno svenimento, è caduta andando a finire con la mano sotto al treno mentre stava partendo della linea ferroviaria Viterbo – Roma.

Il treno le ha tranciato la mano di netto.

Subito sono stati attivati i soccorsi, con la giovane donna che è stata trasferita in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma.

Il fatto è accaduto intorno alle 7,30 davanti a tanti pendolari sotto choc. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria per le verifiche del caso.

