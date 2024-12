TOLFA - ALLUMIERE - Ben oltre mille e cento le persone di Tolfa, Allumiere e La Bianca che hanno fatto parte della grande ondata rosa di 150mila partecipanti alla Race for the Cure 2024 promossa dall'associazione "Susan G. Komen" che si è tenuta lo scorso weekend a Roma. La Race for the Cure in questa 25^ edizione ha stabilito un nuovo record di presenze riconfermandosi la più grande manifestazione al mondo per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

Anche quest'anno l'attivissima responsabile del gruppo Komen di Tolfa, Allumiere e La Bianca, Elena Riversi, ha lavorato alacremente insieme a tante volontarie per raccogliere le adesioni e anche quest'anno sono riuscite a centrare e a superare abbondantemente un enorme obiettivo: quello, cioè, di valicare la soglia delle mille iscrizioni. Da giovedì a domenica a Roma è stato attivo il Villaggio della Salute e domenica si è svolta la Race for the Cure giunta alla sua 25^ edizione. Questo grandissimo evento è stato anticipato in giro per l’Italia dalla ''Carovana della prevenzione Komen Italia'' che ha effettuato una tappa anche a Tolfa ed Allumiere. La Race for the Cure è l'evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera, e Napoli. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Le protagoniste della Race for the Cure E sono le Donne in Rosa che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che, con la loro speciale maglia rosa, sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

"Da ben 25 anni i nostri paesi - spiega la responsabile Komen dei Monti della Tolfa, Elena Riversi - sono sempre presenti alla Race di Roma e ci siamo sempre distinti raggiungendo l'ambito premio di essere tra le prime squadre per la raccolta dei fondi. Ringrazio le amministrazioni comunali di Tolfa e Allumiere e le volontarie che si prodigano per fare le iscrizioni. Sono molto soddisfatta perché le persone dimostrano sensibilità alla ricerca e accolgono l’invito a fare prevenzione”. Il Villaggio Komen è promosso dalla Komen in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Nel corso di quattro giorni sono state erogate 4.523 prestazioni gratuite di diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti, in particolare alle donne in condizioni di fragilità socioeconomica e, per la prima volta, alla popolazione transgender.

Nel Villaggio sono stati presenti oltre 100 stand e negli spazi dedicati è stato possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Domenica è stata una bellissima giornata di sole, di solidarietà, allegria, amicizia e il tema dominante come sempre è quello della prevenzione. Il fiume di persone che hanno sposato il progetto della Komen ha invaso le strade lungo il percorso di 2 km e la corsa di 5 Km aperta a tutti, quest'anno è stata aggiunta per la prima volta una gara di 10 Km riservata agli atleti competitivi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia della partenza della "Race for the cure", la manifestazione podistica di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, presidente del Comitato d'onore della Race for Cure, è giunto all'area allestita a due passi dal Circo Massimo e ha salutato le 'donne in rosa', riunite su una gradinata, che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia. Il presidente della Repubblica ha poi preso posto in tribuna autorità, dove ha ricevuto il pettorale numero "1" della venticinquesima edizione della manifestazione. Fra gli altri, nella tribuna delle autorità, ci sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Coni Giovannj Malagò, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e il ministro della Salute Orazio Schillaci. Ha partecipato alla manifestazione anche la squadra istituzionale di Montecitorio, con oltre duecento iscritti fra deputati e dipendenti. Per il presidente della Repubblica tanti applausi e cori dopo il via alla la manifestazione podistica per la lotta ai tumori del seno, dato da sua figlia Laura Mattarella e dal presidente fondazione Komen Italia Riccardo Masetti. Il capo dello Stato per circa mezz'ora ha assistito dalla tribuna autorità allo scorrere dei partecipanti. “In 25 anni, abbiamo potuto investire più di 26 milioni di euro - afferma Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia - per più di 1500 nuovi progetti a sostegno della ricerca, del potenziamento delle cure e della prevenzione”.

La giornata è stata bellissima e Tolfa, Allumiere e La Bianca erano presenti in massa e tutto sono rimasti entusiasti. Migliaia e migliaia le persone spinte dalla ricerca e dalla solidarietà che hanno affrontato la camminata della race e una nuvola rosa di donne che hanno voluto dimostrare con tanta energis e simpatia che ce l'hanno fatta e che dal tumore alla mammella si può guarire. Tutti i medici della Komen sono stati presenti e, tra loro, il chirurgo senologo del Gemelli di Roma, dottor Sabatino D'Archi, che è molto vicino ai residenti dei comuni collinari. Il dottor D'Archi, che ha fatto la passeggiata con in braccio la figlia nata da poco, ringrazia e saluta tutti coloro che dalla collina hanno partecipato e sostengono la Komen. Il dottor D'archi, tra le altre cose, è stato presente con una squadra di donne in rosa. "È stata una giornata meravigliosa - prosegue la presidente Elena Riversi - ringraziamo tutti gli organizzatori. Il grazie va ai volontari della nostra zona che lavorano e ci supportano nella raccolta fondi, ringraziamo le amministrazioni di Tolfa e Allumiere che ci permettono di raggiungere Roma con un mezzo finanziato da loro. Dopo 25 anni sempre una delle squadre più numerose".

