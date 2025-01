CIVITA CASTELLANA - Il sindaco Luca Giampieri ricorda ai cittadini l’imminente attivazione dei nuovi calendari della raccolta differenziata. Lunedì 13 gennaio entreranno in vigore i nuovi calendari di raccolta dei rifiuti relativi alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche e alle utenze non domestiche food (ristoranti, bar, pizzerie e attività similari) che di seguito si ripropongono. Calendario per le utenze domestiche: lunedì, ritiro dell’umido (frazione organica); martedì, ritiro dell’indifferenziato; mercoledì, ritiro (insieme, in un unico mastello) di plastica e metallo; giovedì, ritiro dell’umido e ritiro del vetro (vetro ritirato tutte le settimane); venerdì, ritiro della carta; sabato, ritiro dell’umido; domenica non si effettuerà alcun ritiro. Per le utenze domestiche i cambiamenti riguarderanno: la raccolta della frazione organica (umido) per 3 giorni alla settimana (lunedì, giovedì e sabato), frequenza divenuta strutturale dallo scorso mese di settembre; lo spostamento del ritiro dei rifiuti indifferenziati al martedì; il ritiro congiunto di plastica e metallo il mercoledì (dovranno essere conferiti insieme in un unico mastello); il ritiro del vetro il giovedì per tutte le settimane (il vetro dovrà essere conferito singolarmente).

Calendario per le utenze non domestiche: lunedì, ritiro dell’umido e ritiro della carta, martedì, ritiro dell’indifferenziato; mercoledì, ritiro di plastica e metallo e ritiro della carta; giovedì, ritiro dell’umido e ritiro del vetro (ritirato tutte le settimane); venerdì, ritiro della carta; sabato, ritiro dell’umido e ritiro di plastica e metallo; domenica non si effettuerà alcun ritiro. Calendario per le utenze non domestiche food (per attività di ristorazione, bar, pizzerie e similari): lunedì, ritiro dell’umido e ritiro della carta; martedì, ritiro dell’umido, ritiro dell’indifferenziato e ritiro del vetro; mercoledì, ritiro dell’umido, ritiro di plastica e metallo e ritiro della carta; giovedì, ritiro dell’umido e ritiro del vetro; venerdì, ritiro dell’umido e ritiro della carta; sabato, ritiro dell’umido, ritiro di plastica e metallo e ritiro del vetro; domenica non si effettuerà alcun ritiro. I cambiamenti apportati per le utenze non domestiche hanno tenuto conto delle esigenze manifestate dalle attività commerciali, artigianali e di servizi. In particolare, per le utenze non domestiche food, quali attività di ristorazione, bar, pizzerie e similari, il ritiro dell’umido sarà effettuato 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, ed inoltre il ritiro del vetro e della carta sarà effettuato per 3 giorni alla settimana. Il ritiro della plastica e dei metalli verrà effettuato il mercoledì e il sabato per tutte le utenze non domestiche, sia non food che food.

Il sindaco comunica, inoltre, che nei mesi di novembre e dicembre scorsi Sate spa ha provveduto a consegnare i mastelli alle utenze che ne erano prive e che i nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti verranno consegnati a tutte le utenze, anche per rinnovare le attuali attrezzature ormai usurate. Inizialmente verranno sostituiti quelli delle utenze domestiche; in seguito, sarà la volta di quelle non domestiche. Il personale della Sate spa in questi giorni sta distribuendo i nuovi calendari della raccolta differenziata e la brochure informativa sulle modalità da seguire per la migliore differenziazione dei rifiuti. Tutto il materiale informativo sui nuovi calendari di raccolta delle utenze domestiche e non domestiche, così come la guida alla raccolta differenziata, sarà reperibile sui siti internet del Comune di Civita Castellana e di Sate spa.

