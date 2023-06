Paura questa mattina in via Molini dove un uomo ha iniziato a spruzzare dal balcone un liquido rosso come se lo prelevasse dal suo braccio con una siringa. E’ accaduto intorno a mezzogiorno quando l’uomo, un 35enne, si è sporto dal terrazzo di una palazzina.

«E’ il mio sangue, ho l’Aids» avrebbe detto mentre lo lanciava di sotto.

L’uomo era in preda, con tutta probabilità, a una crisi per effetto di alcol o stupefacenti.

Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante.

I poliziotti sono riusciti a calmarlo e ad affidarlo alle cure del 118. I sanitari lo hanno trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a Tso, trattamento sanitario obbligatorio.

Successivamente agenti della polizia scientifica sono intervenuti in via Molini per effettuare i rilievi sulle tracce di liquido trovate a terra e stabilire se sia trattato effettivamente di sangue o meno.