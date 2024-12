Quattro ordini di allontanamento sono stati emessi dal questore, su istruttoria curata dagli agenti della polizia Anticrimine della questura, nei confronti di un somalo e tre rumeni, protagonisti di due diversi episodi.

Il somalo, 29enne, residente e domiciliato nella Capitale, è stato fermato dai poliziotti della squadra volante presso un centro commerciale cittadino intento a fermare le autovetture in transito, creando turbative al traffico. All’atto del controllo lo straniero ha reagito cercando di colpire gli agenti. Riportato alla calma, è stato condotto in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. All’uomo è stato quindi notificato il provvedimento dell’ordine di allontanamento con divieto di ritorno nel comune di Viterbo per anni due.

Per quanto riguarda i tre cittadini rumeni, un uomo 30enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e due donne connazionali, rispettivamente di 29 e 24 anni, questi sono stati individuati quali autori di un furto di generi alimentari per circa 170 euro da un supermercato della città. Il terzetto è stato denunciato per furto aggravato in concorso.

Alla luce di quanto sopra è scattato il provvedimento del questore che costringerà l’uomo a restare lontano da Viterbo per quattro anni e le donne per due anni.

L’inosservanza della misura di prevenzione - ricorda la Questura - è punibile con la reclusione e la multa fino a 10.000 euro.