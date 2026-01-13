FIUMICINO - C’è il sì del Comune: il consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la proposta di riperimetrazione del vincolo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nell’ambito del procedimento relativo alle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Il Comune di Fiumicino ribadisce il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e agricolo del territorio, partecipando attivamente alla definizione di uno sviluppo aeroportuale compatibile con la salvaguardia dell’area protetta e con la crescita equilibrata della città.

Il Piano di Sviluppo Sostenibile al 2046, presentato da ENAC e ADR, prevede un ampliamento complessivo di circa 267 ettari, di cui 150 ricadono all’interno della Riserva.

Il progetto, secondo quanto riportato dalle stime, risponde alla crescita prevista del traffico aereo, che passerà dagli attuali circa 375.000 movimenti annui a circa 500.000 al 2046. Senza il nuovo assetto infrastrutturale, questo aumento graverebbe sulle piste esistenti, con un conseguente incremento dell’inquinamento acustico sui centri abitati.

La realizzazione della Pista 4 permetterà invece di ridistribuire i voli e allontanare le traiettorie dalle zone residenziali, riducendo in modo significativo l’esposizione al rumore per Isola Sacra, Fiumicino, Focene e Fregene.

Accanto allo sviluppo infrastrutturale, il progetto prevede un ampio programma di riqualificazione ambientale e paesaggistica e opere compensative, tra cui la realizzazione di un Parco archeologico di 85 ettari, il rafforzamento dei corridoi ecologici, la creazione di ciclovie e BioVie, il recupero delle aree umide e la valorizzazione della piana agricola di Maccarese.

Il Consiglio comunale ha avuto un ruolo centrale nel definire la proposta, approvando emendamenti migliorativi. Tra i principali: l’inserimento del nuovo ponte sul fiume Arrone come opera di compensazione per la riperimetrazione della Riserva; l’estensione da cinque a dieci anni del contributo annuo dello 0,5% degli utili ADR al Comune; la realizzazione di uno studio epidemiologico sugli impatti sanitari delle attività aeroportuali, in collaborazione con la ASL Roma 3; e l’istituzione di un Comitato tecnico, presieduto dal Sindaco, per monitorare e coordinare l’attuazione degli impegni.

«L’amministrazione comunale ha improntato fin da subito una trattativa con AdR per garantire che la crescita dell’aeroporto si accompagni a benefici concreti per la città e per i cittadini – dichiara il sindaco Mario Baccini –. Lo sviluppo dello scalo sarà integrato con interventi infrastrutturali, ambientali e culturali, affinché la crescita aeroportuale proceda di pari passo con lo sviluppo urbano, la qualità della vita e le opportunità economiche del territorio».

Le ricadute attese sono rilevanti: circa 13.000 nuovi posti di lavoro stimati al 2046 e oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto generato. La rinuncia allo sviluppo comporterebbe, secondo le valutazioni tecniche, effetti negativi sotto il profilo sociale, occupazionale, ambientale e sanitario, concentrando gli impatti sulle aree di maggiore pregio della Riserva.

«L’ampliamento dell’Aeroporto è un progetto che rafforzerà il ruolo di Fiumicino come porta d’ingresso internazionale del Paese – sottolinea il primo cittadino – Il percorso di crescita sarà portato avanti nel pieno rispetto ambientale dell’area protetta, e non interferirà con la conservazione delle caratteristiche ecologiche, faunistiche e idro-geomorfologiche del territorio».

«Il progetto consentirà di ridurre l’inquinamento acustico e di realizzare opere compensative di straordinaria rilevanza, per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro: risorse che il Comune non potrebbe mai investire autonomamente. Fiumicino ha scelto oggi di coniugare tutela ambientale, sviluppo sostenibile e crescita economica, tracciando una direzione chiara per il futuro della città – conclude il sindaco – L’amministrazione comunale ha avviato l’iter, spetterà ora al Governo definire le strategie successive, nell’interesse del territorio e del sistema Paese».

