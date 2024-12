CIVITAVECCHIA – Sarà ancora Arpa Lazio a gestire la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, almeno fino al 31 dicembre del 2024. La convenzione sarebbe dovuta scadere il 30 giugno ma con la “deliberazione di Giunta Comunale 108 del 29/05/2024 si approvava l'Atto di Proroga al 31/12/2024 della Convezione per la 'Gestione della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria e valutazione delle ricadute territoriali della centrale di Torrevaldaliga Nord'”.

Una decisione presa perché l'amministrazione comunale non aveva “ricevuto alcuna indicazione, da parte del Consorzio, utile alla definizione del procedimento di passaggio in proprietà-comodato d'uso delle stazioni di monitoraggio” e “in virtù dell'imminente scadenza della proroga al 30/06/2024, e della mancata disponibilità dei tempi e delle condizioni necessarie per procedere ad una soluzione efficace ed efficiente a garantire il proseguimento, in sicurezza ed in tutela della salute pubblica, delle previste attività di monitoraggio, ha ritenuto necessario procedere mediante ulteriore proroga della Convenzione in essere con Arpa Lazio almeno fino alla data del 31/12/2024 agli stessi patti e condizioni”. Dopo questa scadenza bisognerà vedere se prevarrà la vecchia linea pentastellata, quella dell’ex sindaco Antonio Cozzolino.

