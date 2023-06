Da tempo era finito sotto la lente dei carabinieri che monitoravano l’attività di spaccio a San Faustino fino a circoscrivere il perimetro in cui il presunto pusher si muoveva. Hanno atteso il momento giusto per entrare in azione. Momento che è arrivato venerdì scorso, quando i militari lo hanno bloccato. L’uomo, B.Y. le sue iniziali, nordafricano da anni residente a San Faustino, è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Fermato a Tuscania per un controllo, mentre stata rientrando a Viterbo, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina, per 7 grammi di peso, nascosti nell’abitacolo dell’auto.

Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato altri 94 grammi di hashish, assieme a materiale utilizzato per l’attività di spaccio, nonché più di 1.600 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento della vendita dello stupefacente.

Le indagini proseguiranno sia al fine della prevenzione sia per individuare altre direttrici di spaccio.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice nel convalidare l’arresto ha disposto per lui l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.