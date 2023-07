Paura oggi per l’ex consigliere comunale della Lega e titolare dell’agriturismo “Parco dei Cimini”, Stefano Caporossi, che ha rischiato di morire a seguito di shock anafilattico provocato dalla puntura di un’ape. Ieri mattina mentre tagliava l’erba nei pressi delle arnie è stato punto da un’ape. Da subito si è capito che non era una puntura, come altre volte gli era capitato. Soccorso dalla moglie e dalla figlia ,ha iniziato a perdere ripetutamente i sensi. Soccorso immediatamente da 118 che era in zona, gli è stata fatta una iniezione di cortisone ed è stato trasportato al pronto soccorso di Belcolle dove è stato ricoverato in osservazione.