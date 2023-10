CIVITAVECCHIA – È una Protezione civile impegnata su più fronti quella che si appresta a scendere in campo con un’esercitazione nazionale, un’operazione di volantinaggio e ricerca di nuovi volontari, ed il lancio di Alert System. Si tratta, come ricordato dal Comune e dal coordinatore dell’unità di crisi Valentino Arillo, di un sistema di allerta e di informazione dedicato alla popolazione. Perché l’attenzione del Pincio, in questo caso, è rivolta proprio alla prevenzione, contribuendo anche a formare una cultura in questo senso. «Un sistema, quello che stiamo lanciando – ha spiegato il sindaco Tedesco – che mira ad informare non solo su motivi di protezione civile, ma anche per informare su iniziative culturali, informazioni in ambito scolastico, di trasporto urbano e di servizi alla cittadinanza».

ALERT SYSTEM – Si tratta di un sistema di informazione gratuito in tempo reale. I cittadini dovranno iscriversi attraverso il link registrazione.alertsystem.it/civitavecchia. Inoltre sarà necessario registrare sulla propria rubrica i numeri con i quali si verrà informati per rendere il servizio ancora più efficiente. Si tratta dei numeri:

0766/61261266 per avvisi di protezione civile, 0766/6126101 per avvisi dalla scuola, 0766/6126102 per avvisi di eventi e turismo, 0766/6126103 per avvisi di polizia locale e viabilità e 0766/6126104 per avvisi di erogazione servizi al cittadino.

L’ESERCITAZIONE – «L’esercitazione nazionale – hanno spiegato dal Comune – conferma il fatto che Civitavecchia è diventata un’eccellenza anche in questo campo, grazie all’ottimo lavoro dei volontari e dello stesso Arillo». Da domani al 22 ottobre Fiumaretta si trasforma in un campo di addestramento all’aperto, in collaborazione con Vab Lazio e Vab Italia. «Come già accaduto in passato – ha ricordato Arillo – possiamo essere chiamati in ogni momento e in ogni situazione. Oggi si guarda con attenzione a quanto accaduto a Campi Flegrei: siamo così vicini che potremmo intervenire con colonne mobili anche via mare. Arriveranno volontari da quattro regioni del centro sud Italia, circa 150 quelli impegnati, con la formazione dedicata alle telecomunicazioni, segreteria e accoglienza, guida in fuoristrada in sicurezza, attività cinofila, preparazione e distribuzione pasti, per emergenze per sisma ed alluvioni e per ricerca persone in macerie e superficie». Venerdì scuole in visita al campo di ammassamento, mentre sabato mattina alle 9.30 alzabandiera con le autorità.

LA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO – Intanto il gruppo comunale cerca nuovi volontari, soprattutto tra i più giovani: ad oggi sono in campo circa 50 unità. È possibile mettersi a disposizione dai 18 ai 65 anni, uomini o donne, di sana e robusta costituzione. «Oggi possiamo dire di avere un gruppo di volontari professionisti – ha concluso Arillo – pronti e formati ad operare in ogni occasione».