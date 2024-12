CERVETERI - Pronto a riaprire i suoi cancelli il parco Vannini di Cerenova. L'area verde era stata chiusa nei mesi scorsi per i lavori di ammodernamento messi in atto con i finanziamenti del Pnrr che prevedeva il restyling di cinque parchi cittadini.

IL PROGETTO. I fondi di oltre 2milioni di euro sono stati erogati per trasformare i parchi verdi comunali anche in luoghi di integrazione sociale. L'obiettivo è quello di creare - attraverso interventi di recupero e riqualificazione ambientale - luoghi di incontro sicuro e attraenti dove i cittadini possano socializzare, svolgere attività ricreative e culturali. Cinque, in totale, i parchi inclusi nel progetto: Parco della Legnara, parco Ina Casa, parco Borsellino, parco Vannini (a Cerenova) e parco di via Corelli (a Valcanneto).

LA RIAPERTURA DI PARCO VANNINI. Dopo lo slittamento dei lavori che ha portato l'amministrazione a chiedere una proroga di un mese per la consegna dei lavori (nelle varie aree verdi del territorio), ora per Parco Vannini (il secondo della lista) è arrivato il momento di tornare a disposizione degli utenti. Taglio del nastro domani alle 11.

