LADISPOLI - La fogna a cielo aperto in via Duca degli Abruzzi ora ha un po’ una nuova “amica” anche se “a distanza”: si tratta della vistosa perdita idrica su viale Florida, nel quartiere Miami. Per lei sono passati ancora solo cinque giorni, secondo le denunce dei residenti della zona ma, i tempi di attesa potrebbero risultare lunghi anche in questo caso.

«La scoperta di un fiume nel nostro quartiere è fantastica. Aveva più volte tentato di venire alla superficie ma la famigerata Flavia Acque di Ladispoli lo aveva sempre bloccato», scrive sarcastico un cittadino.

Ma da viale Florida e via Duca degli Abruzzi, si passa anche per altre zone della città balneare. Un dato sembra certo: col passaggio dalla Flavia Servizi ad Acea Ato 2 i disagi sono aumentati considerevolmente. Da un lato le bollette quasi quadruplicate in alcuni casi, dall’altra parte i disservizi che i cittadini iniziano a riscontrare: dall’abbassamento di pressione soprattutto nei week end nei quartieri più periferici (Cerreto, o addirittura via Roma) alle perdite idriche che restano lì, a inondare le strade anche per diverse settimane senza che nessuno intervenga per porvi rimedio. «In via Lazio dopo l'asilo c'è una fuoriuscita d'acqua da due settimane», scrive il signor Gianfranco. «Aspetta che pago la bolletta, è un mese che sotto casa mia la strada butta acqua fognaria. Una puzza devastante e ancora non si è visto nessuno», è lo sfogo del signor Giorgio.

