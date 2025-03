CIVITA CASTELLANA è in lutto per la morte improvvisa di Salvatore Ubaldi, insegnante di religione di 31 anni, conosciuto da tutti come Nico. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo, spezzando troppo presto una vita dedicata all’insegnamento e all’impegno nella comunità cattolica.

Diplomatosi all’istituto Fabio Besta, aveva poi approfondito gli studi teologici all’istituto Trocchi di Civita Castellana, fino a laurearsi alla Pontificia Università Lateranense di Roma. La sua vocazione lo aveva portato a diventare un punto di riferimento per tanti giovani, sia nei gruppi parrocchiali, come l’Azione Cattolica e To Be Young, sia nelle scuole dove insegnava. Attualmente era docente all’istituto Enaip di Fiera di Primiero, in Trentino, ma non perdeva occasione per tornare nella sua città natale.

La sua scomparsa ha lasciato sgomenta la comunità. In tanti lo ricordano per la sua passione, la disponibilità e la capacità di ascoltare i ragazzi. I funerali si terranno (oggi) sabato 8 alle 14,30 nella chiesa cattedrale di Civita Castellana, dove amici e familiari potranno dargli l’ultimo saluto.

