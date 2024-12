CARBOGNANO - Profondo cordoglio nella comunità per la morte di don Famiano Grilli. A dare il triste annuncio la parrocchia San Pietro Apostolo del paese.

«Alle 14,37 don Famiano è entrato nella pace del Signore – fanno sapere dalla parrocchia -. Lunedì (domani, ndr) sarà a Carbognano in chiesa e la sera faremo una breve veglia per lui». Intanto sui social, vengono postati numerosi messaggi di cordoglio per i famigliari del parroco. Un uomo dal grande cuore e stimato da tutta la comunità di Carbognano.

«Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua energia, oltre le avversità della malattia. Riposi in pace», scrive Stefano. I funerali si svolgeranno martedì 30 aprile alle 10 a Carbognano.

