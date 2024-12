TOLFA - Si terrà a Tolfa, presso il Polo Culturale, il primo incontro per la categoria 8+ (da 8 a 10 anni) e 11+ (da 11 a 13 anni) all'interno del quale saranno presentati i libri in concorso dell'edizione 2024 del Premio Strega.

Il percorso si articolerà da luglio a dicembre, con la partecipazione all'evento conclusivo che come di consueto vedrà la giuria ospite del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

Durante questo primo incontro di lancio dei libri in concorso e avvio alla lettura, verranno indicate le modalità per la realizzazione di un breve video (per la categoria 8+) e una breve recensione letteraria (per la categoria 11+), con le quali parteciperemo al concorso.

La giuria oltre a leggere e votare il miglior libro avrà modo di confrontarsi, giocare e creare qualcosa di concreto.

"Vi aspettiamo - esortano gli organizzatori) per questo intenso viaggio tra nuove storie da scoprire".

