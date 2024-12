Non ci sarà alcuna indagine sul presunto miracolo di Santa Rosa. E’ stata la stessa donna che avrebbe ricevuto la grazia a chiederlo e a richiedere anche assoluta discrezione, come spiega in una nota la Curia.

“A quanto già dichiarato in relazione ad un presunto evento di grazia di cui, durante le Feste di Santa Rosa - si legge nella nota - sarebbe stata destinataria una persona della Diocesi di Viterbo, questa Curia vescovile si premura di comunicare che la persona in oggetto ha espresso il desiderio di rimanere nel completo anonimato e ha manifestato la volontà di non avviare nessuna indagine e alcun ulteriore procedimento per poter vivere nella più assoluta riservatezza quanto ritiene di aver ricevuto dall’amore di Dio per intercessione di Santa Rosa”.

La donna avrebbe riacquistato la vista durante il sorvolo del cuore di Santa Rosa lo scorso 2 settembre.