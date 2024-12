S. MARINELLA - «Il consigliere Roberto Angeletti dovrà presentarsi quale imputato per il presunto reato di diffamazione presso il tribunale penale di Civitavecchia nell’udienza predibbatimentale del prossimo 18 dicembre 2024. La magistratura inquirente infatti ha ritenuto di dover dar seguito alla denuncia presentata dal mio avvocato di fiducia Lorenzo Mereu che era stata presentata a seguito delle ingiuriose frasi che il consigliere Roberto Angeletti aveva scritto sul suo profilo Facebook nei confronti del sottoscritto, apostrofandomi con parole che ritengo lesive della mia immagine e rispettabilità». Lo afferma in una nota il sindaco Pietro Tidei. “Come sempre confido nel corretto e puntuale operato della magistratura - afferma Tidei - e pertanto non entro nel merito della questione che ormai sarà competenza dei giudici dirimere. Ma è evidente che non si possono tollerare atteggiamenti o peggio ancora diffusione di affermazioni pubblicate sui canali social e non solo, volte solo ad infangare il prossimo tanto più se a proferirle o divulgarle sono personaggi che ricoprono cariche istituzionali come, nel caso specifico di Angeletti di consigliere comunale che per altro è già imputato in altri due processi per i reati di tentata corruzione e revenge porn. Qualsiasi contrasto o politico anche il più aspro dovrebbe sempre consumarsi nei limiti del reciproco rispetto senza mai trascendere verso la volgarità come purtroppo troppo spesso è accaduto. Rimane comunque sempre la speranza che si tratti solo di casi isolati e che il confronto, anche politico torni ad assumere toni diversi affinchè non si debba mai più ricorrere alla Magistratura affichè intervenga a tutela della persone vittime di ignobili aggressioni verbali”.