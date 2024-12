S. MARINELLA – Ieri mattina presso la sala consiliare, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione del Trofeo “La Dolce Vita”, in programma dal 24 al 26 maggio. Erano presenti il Sindaco Pietro Tidei, l'assessore alla cultura Gino Vinaccia, i consiglieri comunali Manuelli e Fratarcangeli, l’organizzatore dell’evento Daniele Padelletti e lo sponsor dell’evento Mario Molinari, rappresentante della Fondazione Mafalda Molinari a cui è dedicata la manifestazione.

“Come Sindaco – dice Tidei - non posso che sostenere l’organizzazione di questa manifestazione, che attira sempre più collezionisti da ogni parte d’Italia e d’Europa ed è capace di produrre un turismo di qualità, in grado di apprezzare le bellezze dei nostri luoghi. Inoltre, un veicolo storico che attraversa un territorio, lo arricchisce come un’opera d’arte che tutti ammirano. L’evento avrà la durata di tre giorni, dal 24 maggio al 26 maggio e prevede vari appuntamenti ed iniziative molto interessanti. Siamo molto affezionati a questa manifestazione che vede quale organizzatore Daniele Padelletti che si sta dimostrando un valido elemento di questo evento. Sono contento che il trofeo sia dedicato a Mafalda Molinari, una persona molto conosciuta nel territorio, che ha portato il nome di Civitavecchia in tutto il mondo grazie alla Sambuca Molinari, e che si è sempre distinta per le tante opere filantropiche fatte nella sua vita. Il suo nome è legato a moltissime attività culturali e sportive dell’intero territorio”.

“Saluto con particolare calore e amicizia Mario Molinari – ha detto l’assessore Vinaccia - che è presente qui con noi e che è uno degli sponsor di questa manifestazione, come parente della ex senatrice e imprenditrice Mafalda, mi lega una particolare amicizia. In effetti la famiglia Molinari nel corso di tutta la sua vita ha dato molto a questo territorio, specialmente al nostro ospedale, dove ha donato apparecchiature in maniera sempre garbata, sempre senza enfasi e senza tanta pubblicità, ma nel corso degli anni è stata per l'ospedale un riferimento importantissimo”.

“Questo ottavo trofeo vuole essere come un tributo ad una imprenditrice del nostro territorio molto importante – commenta Padelletti – l’evento ha come obiettivo l’integrazione delle auto storiche in un contesto dove ci sono testimonianze archeologiche dovute ai castelli. In questo territorio è passata la Mille Miglia, per quattro anni consecutivi dal 1947 al 1950 e a Ladispoli sono state girate delle scene del film “Il Sorpasso” del regista Dino Risi. Il 24 porteremo le auto storiche al Bambin Gesù perche faremo una raccolta fondi da destinare all’ospedale pediatrico, poi faremo un giro turistico che toccherà i Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Vigna di Valle e Trevignano, il sabato faremo il concorso quale migliore auto e la domenica ci saranno le premiazioni. Oltre cinquanta le autovetture d’epoca, prodotte tra il 1910 e il 1970, sfileranno per le vie della città e saranno protagoniste per tre giorni della nuova edizione”. “Ringrazio dell’ospitalità il sindaco, l’assessore e il presidente del Circuito – sottolinea Molinari – perché hanno voluto ricordare Mafalda. Iniziò a vendere il prodotto in vespa per poi diventare quello che è oggi il marchio Molinari. Sarà bello vedere auto della dolce vita transitare per le strade e grazie a coloro che si danno da fare per proporre certi eventi, perché ci consentono di tornare indietro nel tempo”.

© RIPRODUZIONE ROSERVATA