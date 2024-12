LADISPOLI – Giorni a discutere per ragioni economiche poi lui ha tirato fuori un martello dal cassetto e l’ha colpita in testa. Ha provato pure a strangolarla ma il figlio si è messo in mezzo salvando la madre. Il dramma ieri mattina in un appartamento di via Sorrento intorno alle 7.30 dove il marito, 70enne italiano, ha aggredito con violenza la moglie, 50enne cubana. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Camillo di Roma. I sanitari non hanno ancora sciolto la prognosi ma fortunatamente pare non essere in pericolo di vita nonostante i colpi ricevuti sul corpo, anche alla testa. L’uomo, pensionato ma con una mansione in un hotel, è stato subito fermato dagli agenti di polizia coordinati dal dirigente, Fabio De Angelis, intervenuti nell’abitazione dopo l’allerta lanciato al 112. Sul posto anche la Scientifica e il pm civitavecchiese Roberto Savelli che al termine del sopralluogo in casa, si è recato in commissariato in via Vilnius a Ladispoli per interrogare il marito, indagato per tentato omicidio e sottoposto successivamente a misura cautelare. Come persona informata sui fatti è stato ascoltato ovviamente anche il figlio e diversi vicini di casa per capire se avessero in qualche modo sentito già i due discutere prima che la donna venisse assalita. L’oggetto dell’aggressione, il martello, è stato sequestrato così come lo stesso appartamento, una prassi in questi casi. Gli inquirenti ora indagano a tutto tondo sul movente.

LE INDAGINI

Come ipotesi non è da scartare la gelosia ma pare che le liti in quest’ultimo periodo fossero da addebitare a questioni di soldi ma saranno eventualmente le attività investigative a certificarlo. Molte le persone transitate in via Sorrento, una zona non proprio isolata per la presenza della biblioteca comunale e degli uffici postali di via Sironi. Quartiere rimasto sotto choc. Gli inquilini della palazzina sperano di ricevere quanto prima notizie confortanti dell’ospedale della Capitale. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento sui social da parte dei cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA