TARQUINIA – Chi sarà a succedere a Simona Scocchetti nell’albo d’oro del premio “Angelo Jacopucci”? Il vincitore sarà svelato durante la cerimonia di premiazione dell’atleta dell’anno, che si svolgerà sabato 4 gennaio, alle 16, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia. Promossa dal Comune di Tarquinia, la manifestazione rappresenta un momento sia per celebrare i successi più prestigiosi conseguiti dagli atleti e dalle associazioni sportive tarquiniesi, sia per ricordare il campione di pugilato Angelo Jacopucci, scomparso nel 1978.

A decretare il risultato finale una giuria speciale composta da rappresentanti delle associazioni sportive e giornalisti.

Durante l’iniziativa, presentata dal giornalista Stefano Tienforti e dal campione di hand bike Tiziano Monti, saranno consegnati due premi alla memoria a due persone che hanno fatto la storia dello sport locale. Ci saranno riconoscimenti anche per le squadre e l’allenatore dell’anno e per tanti ragazzi e ragazze che si sono distinti nel panorama italiano e internazionale. Il premio “Angelo Jacopucci” è stato istituito dall’Amministrazione comunale nel 2008, per valorizzare l’attività delle associazioni sportive che costituiscono un’importante realtà sociale, coinvolgendo centinaia di persone.

Ideatore, l’attuale assessore allo sport Sandro Celli: “Per me è un onore vedere come questo premio sia divenuto un appuntamento fisso che rende merito ai tanti giovani e alle tantissime società attive nella nostra città. Mai come adesso lo sport tarquiniese è così vitale, con ragazzi e ragazze che stanno ottenendo risultati prestigiosi in Italia e all’estero. Per la giuria non è stato facile scegliere a chi assegnare il riconoscimento. Invito tutti i cittadini a partecipare, perché la cerimonia è una vera e propria festa per i nostri giovani”.

Nell’albo d’oro del premio “Angelo Jacopucci” ci sono tra gli altri Cecilia Pampinella, per il paddle surf, Anastasia Anastasio, per il tiro con l’arco, Tiziano Monti, per l’handbike, Valerio Gelli, per il calcio, Stefano Gasparri e Luca Podda, per la boxe, Mirko Barreca, per il karate, Luca Mencarini, per il nuoto, e altri grandi talenti di varie discipline.

