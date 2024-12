FIUMICINO - Perché la rampa in uscita da Ponte 2 Giugno, in direzione via Portuense è ancora aperta? È la domanda che i cittadini si stanno ponendo dal 20 novembre, data in cui il Comune di Fiumicino ne aveva annunciato la chiusura per lavori e la conseguente viabilità alternativa. Ma la circolazione non ha ancora subito i cambiamenti previsti.

Arriva però, un nuovo annuncio da parte dell’Amministrazione sulla chiusura della rampa in questione: «Il tratto della rampa del Ponte 2 Giugno in direzione via Portuense – si legge sui canali social del Comune di Fiumicino – sarà chiuso per lavori dal 28 novembre 2023 al 10 dicembre 2023. Il ponte rimarrà accessibile seguendo le direzioni indicate sulla mappa allegata. Vi invitiamo a pianificare percorsi alternativi e ci scusiamo per eventuali disagi».