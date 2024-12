Questa mattina il Corpo Italiano San Lazzaro, rappresentante di Romea Strata x Toscana e Lazio, ha iniziato il posizionamento delle prime frecce segnavia lungo il nuovo tracciato.

Il precedente progetto prevedeva che la Romea e la Francigena seguissero le stesse. Attualmente le tappe da Fucecchio e Buonconvento scendono attraverso la Val D’Orcia e Lazio sovrapponendosi solo in alcuni tratti .

Viterbo è divenuto, proprio per la sua grande storia, ma non solo perché Città dei Papi, crocevia di queste vie giubilari.

Le nuove frecce sono state posizionate da Monte Jugo fino a Poggio Nibbio dove infatti la Romea prosegue per Ronciglione.

La Romea è un’antica via di mercanzia che risale all' alba dei tempi, quando a metà del secondo millennio a.C, l’Est “Europa” commerciava ambra e ferro verso il Mediterraneo. Via storica quindi ed anche ecumenica, in quanto attraversando l'Europa da Tallin fino a Roma unisce cristiani , ortodossi e protestanti

La guida on line alle tracce è già pubblicata su Romeastrata.org, mentre quella cartacea in pubblicazione vede come editore Terre di mezzo e sarà in vendita da marzo 2025.

La particolarità, oltre la traccia, è che ogni tappa troverà una suddivisione per argomenti: cultura natura, spiritualità, con curiosità, storia, eventi.

Viterbo, scelto come capofila del Lazio per questo progetto ormai è una realtà, ad un mese dall’apertura della Porta Santa, e ancora una volta al centro del Giubileo 2025.