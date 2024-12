FIUMICINO - «È stato pubblicato sul sito del Mase l’avviso per la riapertura dei termini per le osservazioni da parte dei cittadini, con conseguente ed ulteriore allungamento dei tempi per l’emissione della Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune di Fiumicino, ben oltre i termini stabiliti dalla procedura, ha presentato la documentazione per la caratterizzazione dei sedimenti delle aree di dragaggio del nuovo percorso di avvicinamento. Il percorso del canale di ingresso da scavare sul fondale, infatti, è stato modificato dopo che dalle osservazioni era stata messa in evidenza la presenza degli oleodotti“. Lo dichiara il comitato “Tavoli del porto”.

«Non solo è stata presentata la documentazione fuori tempo massimo, – prosegue il comitato – ma i risultati destano preoccupazione in quanto si riscontrano livelli allarmanti di sostanze inquinanti, tra cui metalli pesanti. I risultati delle analisi, per stessa ammissione dei relatori, ci dicono che una parte importante della sabbia risulta inquinata e non potrà essere utilizzata per il ripascimento delle spiagge di Focene e Fregene.

Il comitato è determinato a fare chiarezza su questa ennesima forzatura sull’iter di valutazione di un progetto dalle mille criticità – conclude il comitato “Tavoli del porto” – sostenuto dai sindaci di Fiumicino Mario Baccini e di Roma Roberto Gualtieri, per l’accoglienza dei pellegrini del giubileo ormai alle porte. Un progetto così impattante ed invasivo sul territorio ha bisogno di amministratori in grado di tutelare l’interesse dei cittadini senza essere appiattiti sugli interessi delle multinazionali estere».