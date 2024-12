CERVETERI - Porte aperte alla caserma dei vigili del fuoco di Cerenova per celebrare la Santa Patrona: Santa Barbara. Appuntamento il 4 dicembre a partire dalle 10. La mattinata inizierà con la celebrazione della Santa Messa all’interno della caserma, un momento di raccoglimento che aprirà ufficialmente i festeggiamenti. A seguire, i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova, coordinati dal Capo Reparto Mauro Marciani, daranno vita a esibizioni spettacolari che lasceranno tutti senza fiato. Simulazioni di interventi, dimostrazioni tecniche e manovre mozzafiato: il coraggio e la professionalità di questi eroi saranno al centro della scena. E per la gioia dei più piccoli, la giornata sarà anche un’occasione per salire sui mezzi, provare a indossare caschi e scoprire da vicino gli strumenti di chi ogni giorno combatte il fuoco e il pericolo. Una giornata che non è solo festa, ma anche un’opportunità per conoscere il valore e la dedizione di chi veglia sulla nostra sicurezza. L’invito è aperto a tutti: grandi e piccini, cittadini e curiosi.

