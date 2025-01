SANTA MARINELLA -Sta per diventare una realtà, il progetto annunciato da alcuni mesi dal sindaco Pietro Tidei, di procedere all’allargamento del ponte di Via Valdambrini. «Saranno 80 anni che non che non si faceva il restyling del ponte – ha detto Tidei sulla sua pagina Facebbok – noi siamo riusciti finalmente a programmarlo grazie alle Ferrovie dello Stato, e grazie anche a questa amministrazione, perché abbiamo contribuito con un finanziamento. Tra 15 giorni ci sarà la gara poi inizieranno i lavori con una ditta specializzata che ci ha fornito le Ferrovie dello Stato». Un’opera importantissima, che consentirebbe di eliminare tutte quelle lunghe fila che si formano durante il giorno, proprio nei pressi dei semafori del sottopasso ferroviario. Un progetto che ha richiesto diversi passaggi di pianificazione e che ora giunge alla fase operativa e conclusiva. L'investimento complessivo per l'opera ammonta a oltre 3 milioni e 800mila euro, di cui 1 milione e 600mila, derivanti da fondi Pnrr. La gara ad evidenza pubblica, sarà eseguita attraverso la consultazione di un apposito albo fornito da RFI, in virtù della complessità dei lavori di costruzione che riguarderanno il sottopasso. L'intervento prevede il miglioramento significativo della viabilità, con un focus particolare sul collegamento tra i quartieri Combattenti e Valdambrini ed eliminando, di fatto, il circuito semaforico oggi presente. La realizzazione del sottopasso rappresenta una vera e propria rivoluzione viaria, destinata a favorire una maggiore fluidità del traffico. «Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare la conclusione di questo complesso iter progettuale, ed ipotizzare in tempi celeri, un avvio concreto e tangibile di un'opera così tanto attesa – dice l’assessore Amanati - questo sottopasso non solo migliorerà la viabilità, ma rappresenta anche un segno concreto dell'impegno dell'amministrazione nel garantire infrastrutture moderne e funzionali per i cittadini».

