CIVITAVECCHIA – Mattinata di passione ieri per gli automobilisti civitavecchiesi per l’avvio dei lavori sul ponte delle quattro porte. Come annunciato nei giorni scorsi dal Pincio sono infatti partiti i lavori per l’installazione di un guardrail sul tratto sopraelevato della strada. I lavori, come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello, dureranno circa 5 giorni e serviranno a garantire una maggiore sicurezza a chi circola su quel tratto di strada. Un tratto che era già stato interessato da un intervento del Pincio con la sostituzione della staccionata nel tratto che precede la curva.

Un intervento importante che però ha creato non pochi disagi alle decine di automobilisti che nella mattinata sono rimasti bloccati a causa delle modifiche alla circolazione messe in atto per consentire alla ditta che sta effettuando i lavori di procedere agevolmente. Un punto critico per la circolazione cittadina. Anche per i prossimi giorni dalle 7 alle 17 su via Castronovo ci sarà l’istituzione della disciplina viaria temporanea di senso unico, sulla carreggiata lato mare, secondo il senso di marcia Grosseto- Roma; in via Puccini, intersezione via Castronovo, sarà istituita invece la disciplina viaria temporanea di direzione obbligatoria a destra; nell’intersezione tra via Auralia sud e via delle Quattro porte ci sarà l’obbligo di direzione diritto su rampa che da via Aurelia sud conduce al cavalcavia ferroviario verso viale G. Baccelli; bisognerà indoltre consentire l’immissione, opportunamente controllata da movieri, su via delle Quattro Porte, in direzione centro, ai veicoli provenienti dal cavalcavia ferroviario-Aurelia sud. Proprio sui lavori è intervenuto il Gruppo civico indipendente Sicurezza e decoro urbano: «Evidentemente - dice -, abbiamo colto nel segno: quel guardrail, probabilmente non era così sicuro. Infatti non possiamo non prendere atto che a neanche dieci giorni dalla nostra segnalazione, per meglio dire, grido di allarme, corredando il pericolo in cui versava la struttura, con una serie di foto, si stiano già effettuando dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura stradale. Da informazioni riservate, sembrerebbe che il Comune, proprio a seguito della nostra denuncia sui media locali e dei sopralluoghi del caso, sia immediatamente intervenuto con fondi propri, forse in somma urgenza, tanto che la fatiscente struttura in cemento armato, è in via di demolizione».

