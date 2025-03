CIVITAVECCHIA – Nella giornata di ieri è stata promossa una nuova importante iniziativa formativa nel Comune di Civitavecchia organizzato dalla Cisl Funzione Pubblica Lazio presso l’aula consiliare.

Il corso sull’infortunistica stradale - lesioni gravi, gravissime e omicidio stradale è stato tenuto a titolo gratuito dai docenti Antonio D’Agostino e Roberto Di Rocco nonché dal Dirigente Comandante della Polizia Locale dott. Ivano Berti, che ha salutato sia i partecipanti che i docenti per conto dell’amministrazione.

Hanno partecipato oltre 50 tra agenti e ufficiali sia della Polizia Locale di Civitavecchia che dei comuni limitrofi e della Città Metropolitana di Roma Capitale. La Cisl Fp Lazio da anni svolge iniziative formative gratuite a cui hanno partecipato oltre quattromila agenti ed ufficiale della Polizia Locale della Regione Lazio.

«Ringraziamo sentitamente il sindaco di Civitavecchia, il presidente del Consiglio Comunale ed il comandante della Polizia Locale di Civitavecchia – dichiara Michele Marocco del Dipartimento Funzioni Locali Cisl Fp Lazio – per la possibilità fornitaci e per la grande disponibilità dimostrata dall’ente che ci ha permesso di organizzare un importante corso presso l’aula consiliare. Siamo sempre più convinti nell’esigenza di offrire ai lavoratori della pubblica amministrazione corsi gratuiti e qualificanti, che oramai da anni la Cisl Funzione Pubblica Lazio offre ai propri iscritti e non. Corsi fondamentali per le lavoratrici ed i lavoratori – ha concluso – vista la grave carenza di formazione ed aggiornamento professionali da parte delle amministrazioni, tutti con il rilascio di apposita certificazione di frequenza».