CAPRAROLA - Ha preso il via ieri l’altro il primo corso di formazione e aggiornamento per la polizia locale finanziato dal consiglio regionale del Lazio.

A dare l’avvio ai lavori è stato il vice sindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi sottolineando «quanto la polizia locale sia il primo baluardo di controllo e legalità con cui le comunità si interfacciano e quanto sia necessario che questo progetto diventi una formula di formazione permanente e costante». All’evento, presieduto dal prefetto di Viterbo Antonio Cananà e dal presidente della Provincia Alessandro Romoli, hanno preso parola anche il sostituto procuratore della Repubblica Michele Adragna, il viceprefetto di Viterbo Fabio Malerba, il commissario capo della Polizia di Stato David Michelazzo, il comandante della Polizia municipale di Viterbo Mauro Vinciotti, nelle vesti di autorità, ma anche di docenti del corso stesso. Presenti anche il sindaco di Caprarola Angelo Borgna e il comandante della compagnia dell’arma dei carabinieri di Ronciglione maggiore Antonio Moramarco. Tutti i relatori hanno voluto sottolineare «quanto destinare risorse alla formazione del corpo di Polizia Locale voglia dire garantire maggiore sicurezza nelle nostre strade e nella vita di tutti i giorni dei nostri cittadini». Il corso è articolato in due giornate di lavoro, per un totale di 18 ore didattiche, e coinvolge 78 agenti e 26 comuni.

Il progetto nasce dalla necessità di una adeguata formazione in riferimento alla professione dell’agente di Polizia Locale ed ha come scopo principale quello di fornire strumenti validi, sia teorici che pratici, per il corretto svolgimento delle mansioni quotidiane e settoriali. Le richieste di assistenza e servizi che pervengono quotidianamente dai cittadini, nei confronti della Polizia Locale, risultano essere sempre più complesse e inderogabili di una professionalità e un’organizzazione che sappia fornire risposte concrete nell’immediato.

Il continuo aggiornamento delle normative di riferimento richiedono livelli di sostenibilità che senza un costante e valido aggiornamento rischierebbero di sviluppare servizi non idonei al cittadino. Lo scopo del corso è quello di prestare un adeguato sostegno a quelle che sono le necessità lavorative di una Polizia Locale efficiente e competente. La possibilità di avvalersi di professionisti dei settori relativi a polizia giudiziaria, infortunistica stradale, procedure amministrative ed altro, genera un’occasione imprescindibile di formazione ed aggiornamento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA