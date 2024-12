CERVETERI – Pochi bus per la Necropoli, raggiungere il sito archeologico senza la propria auto è un’odissea. Dei collegamenti al di sotto delle potenzialità del territorio se ne continua a parlare in terra etrusca, e non sono da meno i preziosi tesori della città Unesco come appunto la Banditaccia. Solo 4 corse in un giorno feriale portano i visitatori alla Necropoli e per il resto ci si arrangia. Lo spiega il presidente del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare intervenuto in diretta nella trasmissione “News and Coffee”. «Come risolvere questa situazione? – ironizza Enzo Musard – Semplice, li ho accompagnati io. Mi è capitato in estate, nei pressi della stazione ferroviaria di Cerenova, di accompagnare una famiglia inglese composta da quattro persone alla Banditaccia. Cercavano un modo per arrivare su senza ottenere risposte. Quella del trasporto pubblica è una problematica di questo territorio. Non ci sono nemmeno corse che partono da Cerenova verso il cimitero di via dei Vignali. C’è un bacino di utenza misero proprio per quanto poco incide il servizio». A Cerenova non ci sono nemmeno i taxi. Un eventuale visitatore dovrebbe scendere a Ladispoli per poter usufruire del servizio. A che costo? Pagando 20 euro all’andata e 20 al ritorno, forse poco meno a seconda del conducente. Si parla di come intercettare turisti e crocieristi da Civitavecchia ma allo stato attuale non è stato nemmeno risolto la tematica dei collegamenti, un tasto dolente per una città così importante come Cerveteri che soffre però anche nel suo centro storico per il calo dei visitatori che, specie in estate, preferiscono altre località.

©RIPRODUZIONE RISERVATA