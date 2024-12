LADISPOLI – Incredulità ieri alla stazione per centinaia di pendolari non a conoscenza dei cambiamenti dell’ultima ora: la cancellazione dei treni dalle 11 alle 14. Chi con le valigie, chi normale pendolari, hanno raggiunto il piazzale dello scalo per salire sul bus sostitutivo che li ha portati nella Capitale. Non sono mancate le polemiche. «Una giornate nera per i pendolari – sostiene Biagio Camicia, presidente dell’associazione Consumatori Italiani Più Forti Ladispoli-Cerveteri – per via delle corse saltate ma soprattutto per una comunicazione che lascia davvero a desiderare. Tutto questo è inaccettabile. Saranno anche dei lavori necessari sulla linea, ma a questo punto risolvano i problemi dei croceristi pure e delle corse sempre in ritardo». Anche domani dalle 11 alle 14 non si potrà proseguire in treno verso Roma. Da sabato la situazione però tornerà alla normalità, almeno come precisato da Trenitalia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA