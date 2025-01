SANTA MARINELLA – “Sul bilancio comunale c’è poca chiarezza e zero trasparenza”. Lo dice Stefano Marino leader della lista civica Io Amo Santa Marinella. “Ora che il bilancio comunale è stato finalmente pubblicato – prosegue Marino - possiamo esprimere le nostre considerazioni.

Il Dup del Comune, non contiene indicatori misurabili, ma solo progetti generici. Il bilancio è poco chiaro, con spese imputabili a voci generiche, rendendo difficile capire come vengano impiegate le risorse pubbliche. Anche sugli investimenti, oltre alle solite promesse sbandierate, non si vedono fatti concreti. Dove sta la trasparenza? Il Comune dovrebbe essere una casa di vetro, chiara e accessibile, ma siamo ancora lontani da questo obiettivo. La nostra critica non è solo rivolta alla maggioranza, che non favorisce la trasparenza, ma anche all'opposizione di centrodestra, che dovrebbe essere più incisiva nel pretendere chiarezza per i cittadini. La trasparenza è essenziale per costruire una comunità consapevole e contrastare corruzione e illegalità. Santa Marinella merita più impegno da chi governa e da chi dovrebbe controllare”.

