Lavori per la pista ciclabile, sulla tangenziale ovest dal 6 novembre arriva il senso unico alternato regolato dal semaforo.

A partire di lunedì 6 novembre e fino al termine dei lavori, sulla tangenziale ovest, nel tratto interessato dai lavori, ovvero dall’incrocio di viale Bruno Buozzi fino all’incrocio con la rotatoria di piazza Martiri delle Fosse Istriane, sarà istituito per i tratti di cantieri mobili progressivamente interessati, il senso unico alternato regolamentato con impianto semaforico da cantiere.

Sulla tangenziale ovest, come è noto, saranno apposti sette semafori che accompagneranno la pista ciclabile voluta dal comune con i fondi del Pnrr. Una scelta dettata dalla necessità di garantire la sicurezza a ciclisti e pedoni, visto che da quelle parti le macchine sfrecciano veloci.

Partito da via Alessandro Volta, il cantiere della ciclabile è arrivato adesso al Riello. I semafori saranno in tutto sette, uno è già sul posto, non ancora in funzione. Gli altri riguarderanno le macchine dalla rotatoria del centro commerciale, quelle che vengono da Valle Faul, da viale Bruno Buozzi, due per i pedoni e due per le biciclette.

