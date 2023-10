FIUMICINO - «Sono iniziati i lavori sulla ‘Ciclovia Tirrenica’ per il collegamento della pista ciclabile argine del Tevere con il confine del Comune di Roma». A darne notizia sui suoi canali social è la vicesindaca ed assessora ai Lavori Pubblici di Fiumicino Giovanna Onorati.

Il nuovo tratto di pista ciclabile, per quanto di competenza del Comune di Fiumicino, di oltre 2,5 km, parte dal tracciato, già realizzato dal Comune che dalla via Portuense, costeggiando l’argine del Tevere e l’Episcopio di Porto, arriva fino a Parco Leonardo. Un panorama tutto da vedere, alla scoperta delle bellezze del territorio. Il tutto promuovendo una mobilità sostenibile che fa bene alla nostra salute ed a quella dell’ambiente.

Ora, il nuovo tracciato, finanziato per 1,5 milioni di euro dalla Città metropolitana, arriverà oltre l’area di Commercity. Grande soddisfazione è espressa sui social dai tanti bikers ed appassionati di bicicletta che, sempre più numerosi, stanno apprezzando la grande rete di ciclabili realizzata sul territorio di Fiumicino che supera ormai i 30 km complessivi. Molti anche i romani – usufruendo anche del percorso della “Regina Ciclarum”, reso accessibile dal lavoro di volontari lungo il Tevere – che si spingono dalla Capitale in bicicletta verso il mare e che ne approfittano per visitare le aree archeologiche ed i beni culturali lungo l’asse della via Portuense, come i Porti imperiali di Claudio e Traiano.

Questo nuovo tratto si si aggiungerà, entro fine anno con il completamento dei lavori.