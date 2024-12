SANTA MARINELLA – La piscina comunale è in fase di completamento, infatti sono arrivate anche le nuove travi in legno lamellare, per l'apposita e pianificata copertura dell'intero impianto, dunque i tempi stimati per l'allestimento completo, sono una quindicina di giorni.

“Dopo tanti anni s'appresta finalmente a chiudersi la vicenda dell'improponibile ristrutturazione della ex piscina in località Prato del Mare - afferma il sindaco Pietro Tidei – questa amministrazione, oltre ad aver devoluto il mutuo del credito sportivo per un milione e 184mila euro, è riuscita a metter nero su bianco e far fatti con effettiva concretezza su un'opera pubblica che la città aspettava ormai da tanti anni. Un'opera di fondamentale importanza. La scelta vincente di abbandonare il vecchio impianto, peraltro non a norma e con enormi ed ingenti costi di ristrutturazione, ha permesso di realizzare un nuovo e più moderno polo natatorio. Una amministrazione - continua il Sindaco - che ha saputo ottenere tutte le necessarie autorizzazioni dal CONI come lo stesso Pnrr di Città Metropolitana, strumenti chiave per far sì che si possa completare tutto l'edificio sportivo. Nello specifico, il Comune, è stato infatti aggiudicatario di ulteriori tre milioni e 200mila euro, per portare a termine tutta l'opera, la missione è far sì che entro un anno la città sia finalmente dotata di una piscina omologata Fin, che accolga al contempo associazionismo sportivo locale per l'avvio e la divulgazione della pratica natatoria. Anche con questa rilevante opera si sta mettendo fine a tutte le illazioni demagogiche e di strumentalizzazione politica che sono ben distanti dai bisogni di una cittadinanza, rispondendo pertanto ancora con fatti concreti oltre che con un impiego oculato e quanto mai razionale del finanziamento pubblico concesso”.

