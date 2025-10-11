S. MARINELLA – Il sindaco Tidei prende spunto dal consueto appuntamento video con i cittadini, per attaccare a spada tratta il primo cittadino di Roma Gualtieri, per non aver mantenuto la promessa di far iniziare il secondo stralcio dei lavori della piscina comunale nei tempi previsti. «Siccome i lavori vanno consegnati con la piscina funzionante entro il 30 giugno 2026, cioè tra pochi mesi – dice Tidei - vogliamo sapere che cosa sta facendo Città Metropolitana. Se intende perdere questi tre milioni di euro oppure arrivare a concludere questa importante opera. Giorni fa ho preteso che venisse a S. Marinella il vicesindaco di Città Metropolitana, Luigi Sanna che è un mio amico, ma al quale ho fatto presente più di una volta che da quando è venuto il sindaco Gualtieri quattro mesi fa, promettendoci di continuare i lavori, non si è visto un operaio. Era venuto a consegnare i lavori ma i lavori sono rimasti sempre fermi. Io ho alzato il tiro, ho preteso che il vice sindaco della città metropolitana venisse, lui è venuto con uno stuolo di ingegneri, architetti, il direttore dei lavori e l’impresa, e ho detto chiaramente che cosa ha fatto il Comune e cosa invece non ha fatto la città metropolitana, quindi ho chiesto di tirare le orecchie all'impresa perché è totalmente inadempiente. Il vice sindaco della città metropolitana ha verificato di persona che i lavori non andavano avanti e siccome la piscina va consegnata funzionante il 30 giugno del 2026 cioè tra pochi mesi, vogliamo sapere che cosa fa la città metropolitana. Debbo dare atto a Sanna di aver alzato la voce, di aver costretto il direttore dei lavori e l’impresa a dire quando riprendevano i lavori, altrimenti facessero la revoca all’impresa appaltante perché incapace e inadeguata, come ha dimostrato di esserlo. Il vice sindaco di città metropolitana ha promesso di tornare il quindici novembre e per quella data si deve aver scavato la vasca e messa la copertura. Sanna ha detto che ogni mese verranno qui a verificare se i lavori vanno avanti. Quindi quando verrà dovrà trovare la buca per la vasca, ricoperta tutta la struttura e quindi che venga rispettato lo scadenziario dei lavori giorno per giorno. L'impresa, con la coda in mezzo alle gambe ha detto ok, ma io li ho visti in faccia, non mi pare l'aria di andare in paradiso, però spero che possa portare a termine i lavori nei tempi stabiliti”.

