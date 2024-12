LADISPOLI - «Si stanno concludendo i trattamenti fitoterapici per preservare i pini di Ladispoli e salvaguardare, quindi, questo importante patrimonio naturalistico». Questa volta a puntare i riflettori sugli arbusti è l’amministrazione comunale. « La procedura di endoterapia è effettuata da una ditta specializzata che sta iniettando una soluzione insetticida, nociva solo per i parassiti dei pini ma non per l’uomo o per la natura circostante. La soluzione, iniettata direttamente all’interno del circolo linfatico dei pini, distrugge il parassita che si nutre della linfa senza creare danno all’ambiente. Il trattamento endoterapico sta interessando tutti i pini che insistono sul territorio comunale pubblico. Si invitano i proprietari di terreni su cui sono presenti i pini ad effettuare un analogo trattamento al fine di contrastare la diffusione dei parassiti».

LE DENUNCE DELL’OPPOSIZIONE

Più volte in questi mesi gli esponenti di opposizione e in particolar modo del Partito democratico avevano puntato i riflettori sulle cattive condizioni di salute dei pini della città con particolare attenzione a quelli di via Corrado Melone, del bosco di Palo, dei Monteroni (nei pressi del Castellaccio) e di via Claudia, incalzando l’amministrazione per mettere in atto interventi volti a salvaguarli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA