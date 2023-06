GROTTE DI CASTRO – Ispirazione, aggregazione ed esplorazione sono i tre temi attorno ai quali si sviluppa il “Piccolo festival civico” di Grotte di Castro, evento conclusivo del percorso di rigenerazione urbana, sociale e culturale finanziato nell’ambito del progetto Pnrr “Scenari nuovi per borgo e territori antichi. Una comunità immagina il suo futuro”.

Il programma delle attivitaØ che si svolgeranno dal 23 al 25 giugno eØ stato curato dall’associazione Semi impegnata nel progetto.

Il 23 e 24 giugno due giorni dedicati alla conferenza dal titolo “La rigenerazione dei borghi e dei centri storici minori”, un’occasione di ispirazione con i protagonisti delle esperienze più riuscite di rigenerazione dei borghi nelle aree interne provenienti da tutta Italia, a questi si affiancheranno esperti di finanziamento, di governance innovative e di riuso del patrimonio immobiliare e terriero. Questa iniziativa rilascia crediti formativi professionali ad architetti, ingegneri e agronomi.

A far da cornice all’evento sulla rigenerazione innumerevoli attività artistiche, ludiche, sportive immaginate e realizzate dai Grottani (residenti e non) durante il percorso partecipativo. Sono previsti eventi quali il workshop di fotografia sensoriale dell’artista Vanessa Rusci, il concorso di pittura en plein air coordinato dall’architetto e pittore Ugo Bevilacqua, il concerto sulla spiaggia del lago, le esposizioni di fotografia naturalistica, il workshop di cucina locale della chef Fabiana Eramo, la serata astronomica con osservazione telescopica condotta dal giornalista e divulgatore scientifico Paolo Conte.

Ci saranno poi gli eventi sportivi con un bike tour esplorativo nel territorio di grotte, l’avvicinamento al sup sul lago, un trek urbano in prosa e con degustazione finale di olio locale, un trek archeologico e lo yoga mattutino sulla spiaggia. Tantissimi gli eventi per tutti i gusti nei giorni 23, 24 e 25 giugno molti dei quali gratuiti e per cui è consigliabile la prenotazione secondo le modalità riportate nel programma.