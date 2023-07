Sarebbe stata violentata per due giorni da due uomini che l’avrebbero rapita e picchiata. La donna, 30 anni, di origini sudamericane, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle raccontando l’incubo vissuto nei due giorni precedenti.

Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri che hanno avviato le indagini, sarebbe stata avvicinata da due uomini all’uscita dalla stazione, dopo essere arrivata in città per trascorrere alcuni giorni a casa di un’amica. I due, prima l’avrebbero convinta a seguirli, poi l’avrebbero costretta a salire su un’auto e condotta in un appartamento del centro dove sarebbe stata picchiata e violentata per due giorni.

Approfittando di un momento di assenza dei due, la donna sarebbe riuscita a fuggire.

Soccorsa dai passanti è stata trovata in stato di choc e con i vestiti strappati.

Sulla delicata vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini tuttavia ci sarebbero alcuni punti del racconto della donna che dovranno essere chiariti.