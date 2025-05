CERVETERI – Ha picchiato padre e madre, per futili motivi, ma è stato bloccato tempestivamente dai carabinieri nella frazione di Cerenova prima che la situazione potesse peggiorare ancora. Il bruto è un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, ammanettato ieri sera dai militari della caserma di via Pertini, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia e ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il padre, 65enne, è finito in ospedale trasportato con l’ambulanza del 118 al Gemelli di Roma anche se fortunatamente senza gravi conseguenza. Sotto choc pure la madre del 30enne. Come spiegato dai genitori, il loro figlio una reazione così violenta non l’aveva mai avuta verso di loro ma sono in corso ulteriori accertamenti degli investigatori per stabilirlo. Da stabilire anche il movente.

